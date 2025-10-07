Papá de Abelito en la final de LCDLFM se golpea cabeza

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 dejó momentos llenos de emoción, pero también un episodio inesperado que llamó la atención de los espectadores. De acuerdo con información compartida por el influencer Pablo Chagra, el papá de Abelito habría sido atendido por paramédicos luego de sufrir una crisis emocional durante el cierre del programa.
El hecho ocurrió justo después de que se anunciara que Abelito obtuvo el tercer lugar del popular reality show. En ese momento, según testigos, su padre comenzó a golpearse la cabeza con una mano, lo que generó preocupación entre los presentes y motivó la intervención del personal médico.
Aunque no se registraron lesiones graves, el suceso causó inquietud entre el público y los seguidores en redes sociales. Pablo Chagra relató que el señor Abel Sáenz Martínez parecía visiblemente afectado por el resultado. En las imágenes transmitidas por televisión, se observó cómo cruzó los brazos y negó con la cabeza mientras los demás familiares celebraban.
Estas actitudes desataron especulaciones sobre una posible molestia por la posición que logró su hijo dentro del concurso. Sin embargo, horas más tarde, el propio padre de Abelito aclaró lo sucedido ante los medios.
"No malinterpreten las cosas, sentí tristeza, pero enojo jamás", declaró, asegurando que no existió ningún disgusto hacia su hijo y que se encontraba orgulloso de su desempeño en el programa. Por su parte, Abelito también dio su versión de los hechos. En una transmisión en vivo junto a la exconductora Marie Claire, el finalista explicó que su papá no se enojó, sino que vivió el momento con mucha intensidad.
"Mi papá es de carácter fuerte, pero sé que se sintió orgulloso. Lo que pasó fue más por nervios y cansancio", comentó el joven influencer.
El incidente no pasó desapercibido y fue ampliamente comentado en redes sociales. A pesar del susto, la final de La Casa de los Famosos México 2025 concluyó sin mayores complicaciones.