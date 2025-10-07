 Papá de Abelito en la final de LCDLFM se golpea cabeza
Farándula

Papá de Abelito habría sido atendido por paramédicos en la final de LCDLFM: "Se empezó a pegar"

Durante la final de La Casa de los Famosos México 2025, el padre de Abelito protagonizó un momento de preocupación.

Compartir:
Abelito, Abelito
Abelito / FOTO: Abelito

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 dejó momentos llenos de emoción, pero también un episodio inesperado que llamó la atención de los espectadores.  De acuerdo con información compartida por el influencer Pablo Chagra, el papá de Abelito habría sido atendido por paramédicos luego de sufrir una crisis emocional durante el cierre del programa.

El hecho ocurrió justo después de que se anunciara que Abelito obtuvo el tercer lugar del popular reality show.  En ese momento, según testigos, su padre comenzó a golpearse la cabeza con una mano, lo que generó preocupación entre los presentes y motivó la intervención del personal médico.

@artistastrendingnow1

El papa de Abelito Molesto por el 3rd lugar de su hijo en La Casa de Los Famosos Mexico 3 Aldo de Nigris GANADOR 🥇🏆de La Casa de los Famosos 🇲🇽 #papadeabelito #abelito #lacasadelosfamososmx #cuartonoche #aldodenigrisganador

♬ Quiet Music - Stacey Barelos

Aunque no se registraron lesiones graves, el suceso causó inquietud entre el público y los seguidores en redes sociales. Pablo Chagra relató que el señor Abel Sáenz Martínez parecía visiblemente afectado por el resultado. En las imágenes transmitidas por televisión, se observó cómo cruzó los brazos y negó con la cabeza mientras los demás familiares celebraban.

Estas actitudes desataron especulaciones sobre una posible molestia por la posición que logró su hijo dentro del concurso. Sin embargo, horas más tarde, el propio padre de Abelito aclaró lo sucedido ante los medios.

Más del papa de Abelito

"No malinterpreten las cosas, sentí tristeza, pero enojo jamás", declaró, asegurando que no existió ningún disgusto hacia su hijo y que se encontraba orgulloso de su desempeño en el programa.  Por su parte, Abelito también dio su versión de los hechos. En una transmisión en vivo junto a la exconductora Marie Claire, el finalista explicó que su papá no se enojó, sino que vivió el momento con mucha intensidad.

"Mi papá es de carácter fuerte, pero sé que se sintió orgulloso. Lo que pasó fue más por nervios y cansancio", comentó el joven influencer.

La guatemalteca Cynthia Arana enloquece a sus fanáticos con sensual baby doll transparente

Cabe destacar que la imagen desató una lluvia de halagos entre los miles de seguidores de la cantante.

El incidente no pasó desapercibido y fue ampliamente comentado en redes sociales. A pesar del susto, la final de La Casa de los Famosos México 2025 concluyó sin mayores complicaciones.

En Portada

Lluvias copiosas seguirán afectando el país; Gobierno mantiene monitoreo y asistencia a familias vulnerablest
Nacionales

Lluvias copiosas seguirán afectando el país; Gobierno mantiene monitoreo y asistencia a familias vulnerables

05:40 PM, Oct 07
Jesús López celebra su regreso a la Selección con emotivo mensajet
Deportes

Jesús López celebra su regreso a la Selección con emotivo mensaje

03:18 PM, Oct 07
Huracán Priscilla mantendrá lluvias en noroeste de Méxicot
Internacionales

Huracán Priscilla mantendrá lluvias en noroeste de México

02:34 PM, Oct 07
Piden rechazar amparo del MP que busca reactivar proceso contra periodistast
Nacionales

Piden rechazar amparo del MP que busca reactivar proceso contra periodistas

04:11 PM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalLiga NacionalReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos