Kaeelen García: De OnlyFans a Repartir Sonrisas en Zacapa

Kaeelen García, conocida por su contenido en OnlyFans, mostró su lado más solidario al sorprender a varios niños en Zacapa con un gesto lleno de ternura: repartir Cajitas Felices de McDonald’s.
Entre risas, abrazos y fotos, la modelo guatemalteca llevó alegría a decenas de pequeños que no ocultaron su emoción al recibir el inesperado regalo.
Llegó al parque Usumatlán, en Zacapa, con una misión muy especial: regalar un momento inolvidable a varios niños que jugaban en el lugar.
" Hoy salimos a repartir sonrisas ?✨Entregamos cajitas felices a niños en la calle, recordando que un pequeño gesto puede cambiar un día, e incluso un corazón. ❤️¡Compartir es la verdadera felicidad!", escribió en sus redes sociales.
Kaeelen García aclaró que su gesto no era patrocinado por ninguna marca en específico, sino que con si dinero ella había comprado las cajitas.
El gesto, que fue documentado en un video compartido en sus plataformas digitales, rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones y comentarios.
En las imágenes se observa a Kaeelen García llegar con bolsas de comida, interactuar con los pequeños y entregar personalmente las Cajitas Felices, acompañadas de juguetes y bebidas.
Más detalles
La modelo Kaeelen García , originaria de Guatemala, ha sido reconocida por su autenticidad y cercanía con sus seguidores. Aunque su carrera en plataformas digitales la ha convertido en una figura mediática, Kaeelen ha reiterado en distintas entrevistas que busca usar su influencia para generar impacto positivo.
"No todo en mi vida son sesiones de fotos o redes sociales. También hay momentos que me recuerdan lo afortunada que soy y la importancia de compartir con los demás", expresó en sus historias tras la entrega en Zacapa.
El gesto no solo provocó sonrisas entre los niños beneficiados, sino que también abrió conversación sobre la responsabilidad social de las figuras públicas y el poder de las redes para inspirar buenas acciones.