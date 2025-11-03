 Bianca Censori Vuelve a Instagram con Lencería Provocativa
Farándula

Bianca Censori regresa a Instagram y reta la censura con diminuta lencería

La esposa de Kanye West está dispuesta a competir con Kim Kardashian y en diciembre lanza su marca de ropa interior.

Compartir:
Bianca Censori,
Bianca Censori / FOTO:

Bianca Censori regresó a las redes sociales tras una ausencia de más de seis meses, coincidiendo con el anuncio del lanzamiento de su propia marca de prendas íntimas.

La esposa de Kanye West abrió de nuevo su cuenta de Instagram revelando una serie de fotografías presentando avances de su nueva línea de ropa interior, programada para salir al mercado el próximo 11 de diciembre.

El debut público de estos diseños fue interpretado por los usuarios como un movimiento calculado para posicionar su proyecto en competencia directa con Kim Kardashian, ex esposa de West y fundadora de SKIMS.

La diseñadora australiana de 30 años ofreció a sus 493.000 seguidores en Instagram una serie de imágenes tomadas por ella misma, en las que se la observa modelando distintos modelos de sujetadores, fajas y medias.

Las fotos caseras de Bianca Censori, tomadas frente al espejo, reflejaron una estética similar a la popular línea íntima de Kim Kardashian.

El estilo retro de los sujetadores y la particular combinación de prendas evocan el universo visual de SKIMS, la marca fundada por Kardashian, que representa aproximadamente un 75% de su patrimonio, según el mismo medio.

Su proyecto

El regreso de Bianca Censori a Instagram no solo llamó la atención por la presentación de la línea Bianca, sino por tratarse de su primera actividad pública en redes sociales desde Halloween, jornada en la que compartió una foto.

En esta imagen, se le observó jugando con un cuchillo de utilería mientras portaba un body sin tirantes. Según la publicación, esa aparición habría anticipado su acercamiento definitivo al lanzamiento de la marca.

El lanzamiento de la colección Bianca Censori ha estado sujeta a retrasos, dado que su presentación había sido planeada inicialmente para octubre.

Según afirmó un informante a Radar Online, "Kanye ve esto como una jugada de revancha, está decidido a superar a Kim en todos los aspectos".

Su esposa presentó sujetadores, fajas y medias en tonos neutros, opciones que recuerdan los diseños básicos característicos de la marca SKIMS.

Y agregó: "La marca de Bianca ha sido diseñada para reflejar la de Kim a propósito. Se planeó para competir directamente con todo lo que Kim creó".

Foto embed
Bianca Censori - Facebook

En Portada

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Moralest
Nacionales

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Morales

01:11 PM, Nov 03
José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemalat
Deportes

José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemala

01:23 PM, Nov 03
Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadast
Nacionales

Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadas

10:18 AM, Nov 03
Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleut
Nacionales

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

11:46 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos