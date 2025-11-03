Bianca Censori Vuelve a Instagram con Lencería Provocativa

Bianca Censori regresó a las redes sociales tras una ausencia de más de seis meses, coincidiendo con el anuncio del lanzamiento de su propia marca de prendas íntimas.
La esposa de Kanye West abrió de nuevo su cuenta de Instagram revelando una serie de fotografías presentando avances de su nueva línea de ropa interior, programada para salir al mercado el próximo 11 de diciembre.
El debut público de estos diseños fue interpretado por los usuarios como un movimiento calculado para posicionar su proyecto en competencia directa con Kim Kardashian, ex esposa de West y fundadora de SKIMS.
La diseñadora australiana de 30 años ofreció a sus 493.000 seguidores en Instagram una serie de imágenes tomadas por ella misma, en las que se la observa modelando distintos modelos de sujetadores, fajas y medias.
Las fotos caseras de Bianca Censori, tomadas frente al espejo, reflejaron una estética similar a la popular línea íntima de Kim Kardashian.
El estilo retro de los sujetadores y la particular combinación de prendas evocan el universo visual de SKIMS, la marca fundada por Kardashian, que representa aproximadamente un 75% de su patrimonio, según el mismo medio.
Su proyecto
El regreso de Bianca Censori a Instagram no solo llamó la atención por la presentación de la línea Bianca, sino por tratarse de su primera actividad pública en redes sociales desde Halloween, jornada en la que compartió una foto.
En esta imagen, se le observó jugando con un cuchillo de utilería mientras portaba un body sin tirantes. Según la publicación, esa aparición habría anticipado su acercamiento definitivo al lanzamiento de la marca.
El lanzamiento de la colección Bianca Censori ha estado sujeta a retrasos, dado que su presentación había sido planeada inicialmente para octubre.
Según afirmó un informante a Radar Online, "Kanye ve esto como una jugada de revancha, está decidido a superar a Kim en todos los aspectos".
Su esposa presentó sujetadores, fajas y medias en tonos neutros, opciones que recuerdan los diseños básicos característicos de la marca SKIMS.
Y agregó: "La marca de Bianca ha sido diseñada para reflejar la de Kim a propósito. Se planeó para competir directamente con todo lo que Kim creó".