Muerte de modelo OnlyFans Iris Hsieh: Hallada en bañera

El hallazgo del cuerpo sin vida de la modelo de OnlyFans taiwanesa Iris Hsieh en la bañera de un hotel de Kuala Lumpur el 22 de octubre impactó tanto a la comunidad digital como a las autoridades de Malasia.
La investigación, que en un primer momento se trató como una muerte súbita, fue reclasificada como un caso de asesinato tras los primeros avances policiales, según informó People,
El rapero malasio Namewee,quien fue la última persona vista con Hsieh antes de su fallecimiento, fue arrestado por su conexión con el caso.
"Para nosotros, la persona que estuvo por última vez con la víctima está involucrada en el caso", declaró el jefe policial Fadil Marsus, según New Straits Times, en declaraciones recogidas el martes 4 de noviembre.
Iris Hsieh, cuyo nombre real era Hsieh Yu-hsin y contaba con más de 546.000 seguidores en Instagram, fue encontrada muerta alrededor de las 13:40 hora local en un hotel ubicado en Jalan Conlay, en la capital malasia.
Según la información recopilada por People, la policía local, liderada por el jefe Datuk Fadil Marsus, confirmó que la investigación cambió de una muerte repentina a un presunto asesinato tras una valoración inicial en el lugar de los hechos.
Más detalles
Según la reconstrucción de los hechos, aportada por Channel News Asia, Iris Hsieh había llegado a Malasia el 20 de octubre y tenía previsto permanecer en el país hasta el 24, presuntamente para un proyecto audiovisual junto a Namewee.
Fue el propio Wee quien reportó a los servicios médicos tras hallar a Iris Hsieh inconsciente.
El artista aseguró a Channel News Asia que intentó reanimarla mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de llamar a emergencias a las 12:30.
En publicaciones en Instagram realizadas el 2 de noviembre, Namewee negó haber consumido ningún tipo de droga durante su estadía en el hotel, y se expresó sobre el deceso de la estrella de OnlyFans.
Al día siguiente del hallazgo, el rapero fue arrestado en relación con posesión y consumo de sustancias ilícitas, tras el descubrimiento de nueve pastillas azules en la habitación, supuestamente éxtasis, señaló BBC.