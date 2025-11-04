 Muerte de modelo OnlyFans Iris Hsieh: Hallada en bañera
Farándula

Investigan muerte de modelo de OnlyFans, Iris Hsieh, tras ser hallada en una bañera

La policía de Malasia inició una investigación por asesinato tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la influencer taiwanesa y modelo de OnlyFans Hsieh Yu-hsin.

Compartir:
Iris Hsieh, Instagram
Iris Hsieh / FOTO: Instagram

El hallazgo del cuerpo sin vida de la modelo de OnlyFans taiwanesa Iris Hsieh en la bañera de un hotel de Kuala Lumpur el 22 de octubre impactó tanto a la comunidad digital como a las autoridades de Malasia.

La investigación, que en un primer momento se trató como una muerte súbita, fue reclasificada como un caso de asesinato tras los primeros avances policiales, según informó People,

El rapero malasio Namewee,quien fue la última persona vista con Hsieh antes de su fallecimiento, fue arrestado por su conexión con el caso.

"Para nosotros, la persona que estuvo por última vez con la víctima está involucrada en el caso", declaró el jefe policial Fadil Marsus, según New Straits Times, en declaraciones recogidas el martes 4 de noviembre.

Iris Hsieh, cuyo nombre real era Hsieh Yu-hsin y contaba con más de 546.000 seguidores en Instagram, fue encontrada muerta alrededor de las 13:40 hora local en un hotel ubicado en Jalan Conlay, en la capital malasia.

Según la información recopilada por People, la policía local, liderada por el jefe Datuk Fadil Marsus, confirmó que la investigación cambió de una muerte repentina a un presunto asesinato tras una valoración inicial en el lugar de los hechos.  

Más detalles

Según la reconstrucción de los hechos, aportada por Channel News Asia, Iris Hsieh había llegado a Malasia el 20 de octubre y tenía previsto permanecer en el país hasta el 24, presuntamente para un proyecto audiovisual junto a Namewee.

Foto embed
Iris Hsieh - Facebook

Fue el propio Wee quien reportó a los servicios médicos tras hallar a Iris Hsieh inconsciente.

El artista aseguró a Channel News Asia que intentó reanimarla mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de llamar a emergencias a las 12:30.

En publicaciones en Instagram realizadas el 2 de noviembre, Namewee negó haber consumido ningún tipo de droga durante su estadía en el hotel, y se expresó sobre el deceso de la estrella de OnlyFans.

Al día siguiente del hallazgo, el rapero fue arrestado en relación con posesión y consumo de sustancias ilícitas, tras el descubrimiento de nueve pastillas azules en la habitación, supuestamente éxtasis, señaló BBC.

En Portada

Nombran a nueva directora de la Diacot
Nacionales

Nombran a nueva directora de la Diaco

11:33 AM, Nov 04
Solo tengo palabras de agradecimiento, dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulot
Deportes

"Solo tengo palabras de agradecimiento", dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulo

01:08 PM, Nov 04
Veteranos militares protestan en las afueras del Congresot
Nacionales

Veteranos militares protestan en las afueras del Congreso

12:06 PM, Nov 04
Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismot
Deportes

Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismo

11:52 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos