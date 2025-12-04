 Criscilla Anderson Anuncia su Muerte en Redes Sociales
Farándula

La bailarina Criscilla Anderson anuncia su propia muerte en una mensaje en las redes

La estrella de Country Ever After murió a los 45 años tras una larga batalla contra el cáncer.

Criscilla Anderson, Instagram
Criscilla Anderson / FOTO: Instagram

Criscilla Anderson anunció póstumamente su fallecimiento tras una batalla contra el cáncer de colon

La ex exbailarina de hip-hop se dio a conocer tras protagonizar el reality show de Netflix de 2020, Country Ever After, junto a su ex, el músico country Coffey Anderson.

"Si estás leyendo esto, por fin me he entregado a los brazos de Jesús, en paz y rodeada de amor", escribió Criscilla en Instagram el 2 de diciembre, publicado por su amiga Lindsey Villatoro . "Por favor, no te quedes en la oscuridad de este momento. Luché con todas mis fuerzas y amé profundamente".

Ella agregó: "No me he ido... Estoy en casa".

Criscilla Anderson, quien anteriormente fue coreógrafa de las animadoras de los Dallas Cowboys, también se dirigió a sus hijos y a los de Coffey, Ethan , de 14 años, Emmarie , de 12 años, y Everleigh , de 9 años, así como a su hijastra Savannah , de 17 años, de la relación anterior de Coffey, llamándolos "todo mi corazón".

"Ethan, me convertiste en mamá. Sigo a tu lado, animándote", continuó. "Savannah, mi niña extra, fuiste un regalo que Dios sabía que necesitaba. Emmarie, mi bailarina que ama a Jesús, sigue bailando en cada estación. Everleigh, mi chispa brillante, persigue tus sueños con valentía y sin miedo". 

Criscilla Anderson añadió: "Mis bebés... los estoy cuidando. Cuando un momento se siente cálido, familiar o demasiado hermoso para ser casualidad, esa soy yo. Sigo cuidándolos como madre. Sigo siendo suya".

Padecimiento

A Criscilla Anderson le diagnosticaron cáncer de colon por primera vez en 2018, pero se declaró en remisión en 2021 tras el tratamiento.

El cáncer reapareció a finales de 2022, después de que ella declarara a People que la probabilidad de recurrencia era "muy alta". 

El mes pasado, su amiga Lindsey reveló que el cáncer de colon de Criscilla había hecho metástasis en su cerebro, algo que los médicos descubrieron tras un derrame cerebral.

En ese momento, Lindsey dijo que Criscilla planeaba "seguir adelante con la radioterapia, posiblemente la quimioterapia" y que estaba "explorando activamente ensayos clínicos especializados en la investigación del cáncer de colon".

Tras su muerte, Coffey, quien se casó con Criscilla en 2009, antes de solicitar el divorcio en 2022, la honró con un emotivo homenaje compartido en las redes sociales.

"Criscilla definió la fuerza y ​​la lucha como ninguna otra persona en el planeta", escribió en Instagram . "El cielo ganó una estrella hoy".

Coffey continuó: "Ya te extrañamos. Tenemos el corazón destrozado. Nuestras mentes están confusas. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. La casa está más tranquila porque te extrañamos".

Criscilla Anderson - Facebook

