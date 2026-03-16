 Estrenos de Cine: Terror, Romance y Anime Esta Semana
Farándula

Estrenos de cine de la semana: terror, romance y anime llegan a la cartelera

Estas son las películas que debutan en los cines y que ya generan expectativa entre los amantes del séptimo arte.

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La boda sangrienta, La boda sangrienta
La boda sangrienta / FOTO: La boda sangrienta

La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con una mezcla de estrenos que promete atraer a todo tipo de público.  Desde el regreso de una de las comedias de terror más populares de los últimos años hasta una historia romántica con viajes en el tiempo.

A continuación, un vistazo a las películas que llegan a los cines esta semana.

  • Boda Sangrienta 2

Tras el éxito de la primera entrega, Boda Sangrienta 2 retoma la historia con una nueva protagonista atrapada en una familia adinerada con secretos oscuros.  La trama sigue a una joven que, después de casarse con el heredero de una poderosa dinastía, descubre que la tradición familiar es mucho más peligrosa de lo que imaginaba.

  • Amor en tres tiempos

El romance y la ciencia ficción se combinan en Amor en tres tiempos, una historia que explora cómo el destino puede cambiar a través de los viajes temporales.  La película sigue a un joven que descubre una manera de viajar entre diferentes momentos de su vida.

  • Ciclo Ghibli: El regreso del gato

Como parte de un ciclo especial dedicado al legendario estudio japonés, regresa a la pantalla grande El regreso del gato.  Esta película animada cuenta la historia de Haru, una adolescente que salva a un misterioso gato y, sin saberlo, se involucra con el Reino de los Gatos.

A partir de ese momento, la joven es invitada a ese mundo fantástico donde la esperan aventuras, personajes excéntricos y una misión que cambiará su vida.

Más estrenos que no te puedes perder

  • Donde hábita el diablo

El terror psicológico toma protagonismo con Donde hábita el diablo, una historia ambientada en una pequeña comunidad marcada por un oscuro pasado.  Cuando una familia se muda a una antigua casa en las afueras del pueblo, comienzan a experimentar sucesos inexplicables.

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Deanna Melillo sorprendió a sus seguidores al compartir una atrevida sesión de fotos en lencería que rápidamente se volvió viral.

La Grazia: La belleza de la duda

El cine europeo también tiene su espacio con La Grazia: La belleza de la duda, un drama que aborda temas filosóficos y emocionales. La historia sigue a una mujer que atraviesa una crisis personal mientras intenta comprender su lugar en el mundo.

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