Futbolistas del Mundial 2026: Marcas de Lujo y Moda

Las estrellas del fútbol internacional no solo destacan dentro del campo, también se transforman en referentes de estilo y marcan pauta en la industria de la moda alrededor del Mundial 2026.
Los futbolistas más influyentes del momento deslumbran tanto por su talento deportivo como por la elección de sus marcas favoritas, logrando que sus looks sean imitados por fanáticos en todo el mundo.
- Jude Bellingham: el nuevo ícono entre lujo y deporte
Jude Bellingham es uno de los futbolistas con mayor proyección en el universo de la moda. Combina prendas deportivas con artículos de marcas de alta gama y logra una apariencia relajada pero con gran elegancia. Entre sus elecciones destacan Adidas, Louis Vuitton y Fear of God Athletics. Su estilo influye en la generación actual y proyecta una imagen moderna y auténtica.
- Kylian Mbappé: sofisticación con toque urbano
El delantero francés Kylian Mbappé se consolida como ejemplo de sofisticación y modernidad. Él mezcla sin esfuerzo moda urbana, artículos de lujo y accesorios vanguardistas.
Sus outfits incluyen marcas como Dior, Oakley y Nike, además de edición limitada en zapatillas y gafas. Mbappé es embajador de Hublot, la reconocida marca suiza de relojes, lo que refuerza su imagen como referente de estilo.
- Cristiano Ronaldo: elegancia y marca personal
Cristiano Ronaldo ha convertido su nombre en símbolo de moda y personalidad. Cuida cada detalle de su imagen usando prendas de diseñador y accesorios exclusivos, combinando elementos de marcas como Nike y su propia línea CR7, sin dejar de lado nombres como Hermès, Louis Vuitton y Dior. Su presencia siempre representa elegancia y sofisticación dentro y fuera del campo.
- Vinícius Júnior: personalidad y seguridad en cada look
El brasileño Vinícius Júnior destaca por su estilo lleno de personalidad y autenticidad. Mezcla conjuntos llamativos, joyería y piezas inspiradas en la moda urbana para proyectar seguridad y confianza. Aunque mantiene una estrecha relación con Nike, suele aparecer también con prendas de Balmain y Louis Vuitton, logrando un equilibrio entre lujo y sencillez.
- Héctor Bellerín: moda experimental y sofisticación europea
El español Héctor Bellerín es reconocido por su vínculo directo con el mundo de la moda. Participa en fashion weeks y desfiles, eligiendo prendas de Jacquemus, Prada y Gucci.
Sus opciones reflejan una estética experimental, con colores vibrantes y siluetas originales que pocos pueden llevar con tanta naturalidad. Bellerín demuestra que el deporte se puede fusionar exitosamente con la alta costura.
- Lionel Messi: sobriedad y distinción con toque personal
Lionel Messi mantiene un estilo discreto y relajado, aunque en ocasiones especiales opta por trajes a medida y looks monocromáticos. Ha creado su propia marca, The Messi Store, orientada a ropa casual y elegante.
Es uno de los embajadores principales de Adidas y también se le ve vistiendo Dolce & Gabbana, Dior y Louis Vuitton, siempre fiel a su sello personal.
Lamine Yamal: la frescura de la Gen Z en la moda mundial
Lamine Yamal representa el estilo de la juventud contemporánea. Su street style es punto de referencia para los jóvenes, luciendo ropa oversized y sneakers de Adidas, Nike y Supreme. Aunque habitualmente mantiene un perfil relajado y moderno, también se deja ver con piezas de Chanel, Chrome Hearts, Kenzo, Bottega Veneta y mochilas Hermès, desplazando límites en la moda futbolística.
- Neymar: equilibrio entre lujo y cultura pop
Neymar es sin duda uno de los futbolistas más influyentes en tendencias de moda. Sabe combinar prendas deportivas con artículos de lujo, conectando la cultura pop y el streetwear. Ha colaborado con Puma y se le reconoce por vestir Versace, Balmain y Dior, creando un estilo personal que fusiona deporte y exclusividad con creatividad.