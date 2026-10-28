 Protagonistas de Memes 2000 Se Reúnen en video de Firefox
Farándula

Firefox reúne 20 años después a los protagonistas de los memes que marcaron los 2000

Las primeras grandes estrellas virales de la red, desde el chico de “'Numa Numa” hasta Success Kid o la “novia obsesiva”, juntos en un nuevo comercial.

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meme / FOTO: Facebook
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Una inesperada campaña publicitaria de Firefox ha revolucionado las redes sociales al reunir a varias de las figuras más icónicas y virales de los primeros años de internet.

El anuncio, lanzado el 25 de octubre, no solo ha desatado una ola de nostalgia entre los usuarios, sino que también busca generar una profunda reflexión sobre la evolución de la privacidad en línea desde la era dorada de YouTube y Facebook.

La iniciativa de Firefox rápidamente se convirtió en tendencia, capturando la atención de millones de personas que crecieron con estos fenómenos digitales.

La campaña ha sido ampliamente comparada con los populares "YouTube Rewind", producciones anuales que la plataforma solía lanzar para recapitular los momentos más destacados del año en su comunidad.

Un viaje al pasado digital con un mensaje actual

El comercial de Firefox, de aproximadamente un minuto de duración, inicia con una pregunta provocadora que invita a los espectadores a mirar hacia atrás:

"¿Cómo es que internet es menos privado que en 2006, cuando toda la familia compartía una computadora?".

Esta interrogante establece el tono de la campaña, que busca contrastar la percepción de la privacidad digital de hace dos décadas con la realidad actual.

En aquel entonces, la red era descrita como "extraña, personal y de todos nosotros", una era donde la espontaneidad y la creatividad casera reinaban.

Para enfatizar su mensaje, la empresa tecnológica Firefox convocó a un elenco de verdaderas leyendas de la cultura de los memes. Entre los participantes que revivieron sus momentos de gloria digital se encuentran:

  • El protagonista del célebre fenómeno viral conocido como Numa Numa.
  • Chuck Testa, famoso por su inesperada aparición en un comercial de taxidermia.
  • La Novia psicópata, cuyo rostro se hizo sinónimo de celos y obsesión.
  • La Naranja Molesta (Annoying Orange), un personaje animado que irritó y divirtió a partes iguales.
  • Tay Zonday, el cantante que alcanzó la fama mundial con su inolvidable canción "Chocolate Rain".

Está Laina Morris, la joven cuya particular mirada dio origen en 2012 al meme de Overly Attached Girlfriend, la "novia obsesiva".

También aparece Kyle Craven, protagonista de Bad Luck Brian, aquella fotografía escolar utilizada durante años para representar todo tipo de desgracias; y Sam Griner, el niño fotografiado en una playa cerrando el puño con gesto triunfal que terminó siendo conocido mundialmente como Success Kid.

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meme - Facebook
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