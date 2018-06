"F*ck Trump!" dice Robert De Niro en ceremonia de los premios Tony - Emisoras Unidas

Durante la ceremonia de los Tony Awards, Robert De Niro lanzó un ataque en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo la palabra considerada como la más soez en inglés dos veces en cuestión de segundos.

De Niro subió al escenario en Nueva York para presentar al legendario Bruce Springsteen cuando emprendió el ataque en contra del mandatario.

Dijo el ganador del Oscar mientras los asistentes a la ceremonia en el famoso Radio City Hall rompieron en aplauso .

Ante la ovación, De Niro estiró los brazos de forma desafiante y continuó hablando:

