Federer dice que quiere venganza con Del Potro en la final de Miami - Emisoras Unidas

El suizo Roger Federer dijo este jueves que espera poder llegar a la final del Masters 1.000 de Miami, donde podría enfrentarse de nuevo con el argentino Juan Martín del Potro, ante quien perdió el título del Indian Wells el pasado fin de semana.

Cuestionado en conferencia de prensa previa a su estreno en Miami este sábado sobre sí le gustaría tomarse “venganza” con el tenista de Tandil, Federer dijo, sonriendo, que sí, que está “entusiasmado” con esa posibilidad en una hipotética final.

El suizo, imbatido este año hasta el pasado domingo, dijo que el partido de la final de Indian Wells fue muy intenso porque sintió que Del Potro tenía que ganarse el triunfo, tenía que “jugar bien para conseguirlo”, y lo hizo.

“Me siento feliz de cómo jugué y cómo me sentí después. No me tomó mucho tiempo superarlo para ser sincero, porque sentí que podría haber ido en cualquier dirección. Lamentablemente, no estuve del lado del ganador, porque quizás tuve suficiente suerte durante los últimos 14 meses de mi lado, así que no pasa nada por perder”, indicó.

Federer dijo que lo que más respeta de “Delpo” es su esfuerzo en su fase de recuperación tras sus cirugías en la muñeca izquierda y la forma cómo encaró su retorno, con “agallas”, con paciencia, “sabiendo muy bien que no iba a ganar torneos” y por eso que es una “historia tan bonita” porque finalmente regresó entre los mejores.

Ganador en Miami el año pasado, el de Basilea explicó que se siente mejor este jueves después de los días de recuperación, tanto física como emocional tras la final del pasado domingo.

“Independientemente de cuán difícil fue el partido físicamente, tienes una decepción emocional, ya sabes, y estás agotado desde esa perspectiva”, indicó.

Este miércoles, indicó, lo disfrutó en la piscina y playa, y este jueves entrenó de nuevo, así que con este ritmo “más lento”, incluida una buena sesión de sueño, está “mucho mejor”.

En este momento de tu carrera, dijo que su mayor motivación es ganar torneos, tratar de seguir siendo el número uno del mundo, estar sin lesiones, divertirse e intentar vencer a los mejores jugadores.

En su debut en la presente edición del torneo floridiano, el ganador de 20 Grand Slams jugará ante el ganador del partido entre el francés Calvin Hemery y el australiano Thanasi Kokkinakis, ambos procedentes de la fase de calificación.