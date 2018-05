"Ferrari" es tendencia en redes sociales, conozca la historia de estos memes - Emisoras Unidas

Decenas de memes circulan en redes sociales en relación a frases relacionadas con esta marca de autos. Pero ¿Cuál es su historia?

EL origen de lo que se ha convertido en viral, tiene que ver con una entrevista realizada por la publicación TVNotas al actor Fernando Valencia, que ante la pregunta “¿Te tatuarías?”, respondió “a diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer ¿Por qué? ¿Cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”.