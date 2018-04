Fiscalía dice que amenaza a caricaturista colombiano "Matador" es prioridad - Emisoras Unidas

La investigación sobre las amenazas de muerte que denunció el caricaturista colombiano Julio César González, conocido como “Matador” y que trabaja en el diario El Tiempo, son una prioridad para la Fiscalía.

Así lo explicó hoy a periodistas el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien dijo que el caso está dentro de “las prioridades”, si bien detalló que la labor de la entidad es “investigar todas las formas de delito”.

Según “Matador”, las intimidaciones que ha recibido provienen de “algunos seguidores del uribismo y del partido político Centro Democrático”, al que el dibujante ha criticado constantemente en sus viñetas.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote.

— matador (@matadoreltiempo) April 3, 2018