Fotos: Fisicoculturista de 71 años sorprende con su increíble figura - Emisoras Unidas

La venezolana Josefina Monasterio se ha convertido en toda una inspiración en el mundo del Fisicoculturismo ¿Por qué motivo? Tiene 71 años, goza de buena salud y además sorprende con su increíble figura.

Además de cuidar su alimentación, Josefina tiene exigentes rutinas de entrenamiento a diario.

Josefina explicó que, para ella, la edad no representa ningún obstáculo, sino que es, más bien, un impulso para seguir entrenando y mejorando en la disciplina que le ha permitido ganar competencias y destacar a nivel internacional.

“Yo no puedo decir ‘quedé en segundo lugar por mi edad’, no es mi naturaleza, así que salí, fui al gimnasio y continué trabajando para mejorar mis hombros y mis tríceps. Yo no tengo límites, yo tengo 71 pero me siento de 30”, agregó la deportista.

Pese a que ya el fisicoculturismo es una de sus más grandes pasiones, Monasterio agrega: “De los 70 a los 80 seré escritora. Ya comencé con mi libro que se puede buscar en Internet “Grandiosa a cualquier edad”. Así que mi nueva etapa irá por el lado de la escritura. Después de los 80 a los 90 Dios sabrá”, expresó.