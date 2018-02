Flea habla sobre su lucha contra la adicción a las drogas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

“Obviamente hay un momento en que los analgésicos deben prescribirse, pero las profesiones médicas deberían ser más exigentes”, afirmó el bajista de los Red Hot Chili Peppers.

Flea habló recientemente sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos y de su propia lucha contra la adicción en un conmovedor artículo que el bajista de Red Hot Chili Peppers escribió para Time.

“He estado cerca del abuso de sustancias desde el día en que nací”, escribió Flea en “La tentación de las drogas es una perra”. “Vi a tres de mis amigos más queridos morir a causa de las drogas antes de que cumplieran 26 años, y también tuve algunos problemas. Fue un gran anhelo ser un buen padre que finalmente inspiró una sensación de autoconservación, y en 1993 a la edad de 30 finalmente me di cuenta de que las drogas eran destructivas y robaban mi fuerza vital. Las eliminé para siempre. Sin embargo, la tentación es una perra”.

El bajista describió cómo derrotó a su propia adicción: “Puedo meditar, hacer ejercicio, rezar, ir a un psiquiatra, trabajar con paciencia y humildemente en mis problemas de relación más difíciles, o simplemente podía encontrarme con un distribuidor, comprar una bolsa de droga por $50 y solucionar todo en un minuto. Lo que he aprendido es estar siempre agradecido por mi dolor. Esa mentalidad me ha ayudado a mantenerme alejado de la tentación de las drogas”.

Flea también habló sobre una experiencia reciente con Oxycontin, y cómo la comunidad médica hace que sea fácil volverse adicto a los opiáceos. Como escribe Flea, los comerciantes en “el sórdido mundo de los narcóticos” han cambiado de “terroristas con arma de fuego” a “proveedores de atención médica”.

“Hace unos años me rompí el brazo haciendo snowboard y tuve que someterme a una cirugía mayor. Mi médico me recuperó perfectamente, y gracias a él todavía puedo tocar el bajo con todo mi corazón. Pero también me dio suministro de Oxycontin en dos meses. “, Escribió Flea.

“La botella dice que debo tomar cuatro cada día. Estaba tan drogado cuando tomé esas cosas. No solo reprimió mi dolor físico, sino también todas mis emociones. Solo tomé uno al día, pero no estaba presente para mis hijos, mi espíritu creativo entró en declive y me deprimí. Dejé de tomarlos después de un mes, pero podría haber obtenido otra recarga fácilmente”.

El bajista agregó, “obviamente hay un momento en que los analgésicos deben prescribirse, pero las profesiones médicas deben ser más exigentes. También es igualmente obvio que parte de cualquier receta de opioides debe incluir seguimiento, monitoreo y una solución clara y camino a la rehabilitación si cualquiera se vuelve adicto. Las grandes farmacéuticas podrían pagar esto con un porcentaje de sus enormes ganancias. La adicción es una enfermedad cruel, y la comunidad médica, junto con el gobierno, debería ofrecer ayuda a todos aquellos que la necesitan”.