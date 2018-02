FOTO: Maluma y Natalia Barulích sellan su amor con este tatuaje - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El cantante colombiano confirmó su relación con la modelo de “Felices los 4” en enero de este año.

Muestra de amor

La pareja decidió realizarse un tatuaje como muestra de amor. En la imagen puede verse cómo se sujetan las manos mientras dejan ver un pequeño símbolo de infinito en sus pulgares.

Natalia Barulích fue la modelo que protagonizó el video ‘Felices los 4’, uno de los más exitosos del cantante. Y aunque en la producción la pareja compartió varias escenas subidas de tono, los rumores de una posible relación empezaron hasta noviembre de 2017.

El 28 de enero que Maluma cumplió años, Natalia le dedicó el siguiente mensaje:

“Feliz cumpleaños Juan Luis, el hombre más maravilloso, talentoso, humilde y hermoso, con un alma aún más hermosa”.

“Yo creo que un buen viaje está acompañado de dos cosas, un buen destino y una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos

apoyamos. Eso es algo muy fundamental (…) En este momento estamos saliendo, me gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía, me apoya y me quiere. Es algo como nunca me habían visto”, comentó Maluma.