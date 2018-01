Fotógrafo encuentra algo "sorprendente" en la imagen de un paisaje - Emisoras Unidas

Un fotógrafo tenía la intención de retratar un paisaje en Belfast, pero resultó que sin querer había fotografiado algo llamativo a la distancia.

Gavin Best logró tomar una curiosa imagen. Al verificarla en su teléfono para publicarla en Instagram, notó algo extraño.

Unos días se puso a verla en su computadora y observó que la mancha a la distancia se trataba de alguien saltando, posando para otra fotografía y que sin querer era parte de la suya.

El hombre compartió la imagen en su cuenta de Twitter y la misma ya se ha hecho viral.

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How’s that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz

— Gav (@bestgav) 7 de enero de 2018