FOTOS: Charlize Theron sube muchas libras de peso y luce irreconocible - Emisoras Unidas

Después de experimentar una transformación importante para Monster en 2003 (que le valió un Premio de la Academia), la actriz de 42 años una vez más ha asumido el desafío de ganar una gran cantidad de peso para una película, 22.6 kilos para ser exactos.

Sin embargo, esta vez, Theron dice que fue más un desafío, específicamente en su salud mental.

“Sabes, fue una gran sorpresa para mí. Me golpearon bastante con depresión”, reveló mientras hablaba sobre la nueva película, Tully .

La estrella nacida en Sudáfrica citó su dieta de comida chatarra y alta en calorías como la razón detrás de su terrible estado de ánimo, alegando que “no era tan divertido estar con esta película”.

“Las primeras tres semanas son siempre divertidas porque eres como un niño en una tienda de golosinas. Así que fue divertido ir a desayunar a In-N-Out y tomar dos batidos”, explicó. “Y luego, después de tres semanas, ya no es divertido. De repente, acabas de comer esa cantidad y luego se convierte en un trabajo”.

Recordando las noches en las que ella ponía una alarma para despertarse y comer carbohidratos, el artista dedicado dice que mantener el peso era realmente difícil.

“Literalmente me despertaba a las dos de la mañana y tomaba una taza de macarrones con queso frío justo al lado mío”, dijo. “Me despertaba y me lo comía … Me gustaría meterlo en la garganta. Es difícil mantener ese peso”.