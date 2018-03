FOTOS: Critican a Emma Watson por error en su tatuaje y esto respondió la famosa - Emisoras Unidas

Emma Watson no estuvo en la ceremonia de los Premios Oscar 2018 pero no se perdió la fiesta posterior a este evento, donde fue captada por los periodistas.

La famosa aprovechó para lucir su nuevo tatuaje, que hacía honor al movimiento que representa: Time´s Up. Pero un pequeño error alarmó a todos, le faltaba el apóstrofe.

En la fiesta, organizada por Vanity Fair, la actriz británica no perdió la oportunidad de mostrar un tatuaje temporal para dar a conocer el trabajo de este movimiento, donde ella es uno de los rostros más visibles, que lucha contra el acoso sexual.

Sin embargo, en el dibujo de su antebrazo se leía Times Up en lugar de Time´s Up, que en español significa “se acabó el tiempo”. Esto despertó la crítica de miles de usuarios, quienes lo calificaron como un error gramatical imperdonable.

Ante las críticas, la famosa respondió: “Puesto de corrector vacante. Se requiere experiencia con apóstrofes”, escribió en su Twitter la bella actriz, quien hace poco donó más de un millón de dólares para una campaña contra el acoso.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.

— Emma Watson (@EmmaWatson) 5 de marzo de 2018