FOTOS: El perro con "cara humana" está causando estragos y lo comparan con celebridades - Emisoras Unidas

Las personas están bastante sorprendida de lo mucho que este perro se parece a un ser humano.

Yogi es un esponjoso Shih-poo.

“Un amigo de un amigo publicó una foto en Facebook de su perro”, leyó la leyenda. “Parece que tiene cara de hombre”. “Si tiene los ojos más humanos que he visto en un perro”, dijo un observador.

En poco tiempo, la imagen apareció en Twitter, donde las personas han estado comparando a Yogi con celebridades. Ed Sheeran, por ejemplo.

Chantal dijo que adoptó a Yogi en abril del año pasado, y que es como cualquier otro cachorro. Ella dijo que no había visto su “cara humana” antes.

“Está súper feliz”, dijo. “Le encanta jugar y abrazar. Es gracioso porque realmente no lo vi antes. Realmente no lo veo diferente”.

Mientras que Chantal todavía ve a su Shih-poo de la misma manera, otros no pueden dejar de notar su “cara de hombre”. Algunos lo han etiquetado como “perturbador”. Otros piensan que el perro es “Nicolas Cage vestido como un ewok”.

Escuchamos sobre Yogi a través de la reportera de BuzzFeed, Ellie Hall , quien tuiteó una foto de él, y provocó todas las comparaciones de celebridades.

That dog is Topher Grace pic.twitter.com/FA1pKliqCF — JCFalls (@darbeebarbee) 13 de marzo de 2018

I think it looks like someone else closer than Jake Gyllenhaal, but I can’t figure it out pic.twitter.com/bSv34JcWwy — Ryan Broderick (@broderick) 12 de marzo de 2018

SOMEONE GET A DNA TEST STAT pic.twitter.com/ccDesVPXI0 — Sian Welby (@Sianwelby) 13 de marzo de 2018

I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl — Cantrell (@2008Cantrell) 13 de marzo de 2018