Fotos: Fans revelan la nueva relación sentimental de Belinda y es 12 años mayor que ella - Emisoras Unidas

¿Belinda tiene una relación con un cirujano de 41 años?

Fans revelan romance de cantante y ella explota contra ellos. Ellos mismos revelaron que la artista ya tenía nuevo romance y se trata de un cirujano plástico de reconocida trayectoria de Beverly Hills.

Sin embargo, la noticia de su nuevo romance no fue dado a conocer por la propia Belinda, sino por sus fans haciendo que la cantante se molestara con varios de ellos y los bloqueara de forma definitiva.

Y es que estos publicaron varias imágenes de la cantante abrazada al lado de Ben Talei.

“Me bloqueó de Twitter e Instagram personal, pero ahora también me bloqueó el doctor, en serio si no quieren que nadie se entere no suban nada, ahí la culpa la tiene el doctor. Pero en fin ahora sí muy molesto”, indica una de las seguidoras de Belinda.