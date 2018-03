FOTOS: "Gomita" luce diminuta lencería y esta vez recibe buenos comentarios - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, ha sido nuevamente el centro de atención de las redes sociales al lucir con diminuta lencería.

De acuerdo con una imagen compartida en su cuenta de Instagram, se puede observar cómo la exparticipante de Enamorándonos decidió mostrar una de sus fotografías “favoritas” en la que se muestra en lencería. Además, últimamente se ha dedicado a publicar imágenes de este tipo.

La imagen dice: “Linda tarde mis amores #MiFavorita. Los espero hoy en Auditorio Río 70 en Monterrey”.

Rápidamente los seguidores comenzaron a comentar la fotografía, siendo la mayoría de opiniones positivas, hecho que no es muy común ya que siempre atrae críticas.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

‘Gomita‘ estás cómo quieres”; “Guapísima ‘Gomita‘. No se la razón por la que te critican tanto, tal vez no estarás hermosa de la cara pero tienes un cuerpazo”; “¡Que feo que entre mujeres se ataquen! Lo bueno es que a ella no le importa”; ” No eres nada falsa ‘Gomita‘, al contrario eres muy guapa”; “‘Gomita‘ está hermosa, todas las que la critican no tienen para operarse pero ya quisieran, no sean hipócritas”; “Eres el amor de mi vida ‘Gomita‘”.

La presentadora ha sido criticada por las varias cirugías estéticas a las que se ha sometido.

