FOTOS: Hija de Ricardo Arjona cautiva con su sensualidad - Emisoras Unidas

Desde su corta edad, la hija de Arjona ha estado involucrada en el medio artístico y aunque el hecho de que su padre sea un gran famoso, la joven se ha ganado su espacio debido a su talento y belleza.

Para Adria Arjona el apoyo de su padre ha sido fundamental y se lo hace ver al mundo lo agradecida que está con él.

“Papi esta súper orgulloso de mí, me apoya mucho y me aconseja mucho. Él siempre me ha dicho que estoy chiquita… ve y encuentra tu sí, ese es tu trabajo como ser humano”, confesó que son las palabras de su padre.