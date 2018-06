Fotos: La Decimotercera ya está en el Museo del Santiago Bernabéu - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El trofeo de la Liga de Campeones 2017-2018, decimotercera ‘Champions’ de la historia del Real Madrid, ocupa su lugar desde este viernes en la vitrina del estadio Santiago Bernabéu, que, según la prensa española, tuvo que ser agrandada para dar cabida a la cuarta ‘Champions’ en cinco años del conjunto blanco.

“El presidente Florentino Pérez llevó el trofeo, que ya se puede contemplar en la sala ‘Reyes de Europa'”, anunció el Real Madrid en su página de Internet, seis días después de su victoria en la final ante el Liverpool (3-1).

Los 13 trofeos de la máxima competición europea conquistados por el club blanco están expuestos en una de las salas del museo del club, en el interior del propio estadio, convertido en el tercer museo más visitado de la capital española con más de un millón de visitantes cada año.

Después de la final, fue necesaria una semana antes de que esta nueva ‘Orejona’ repose en la vitrina.

Según el periódico español Marca, la vitrina, renovada hace cuatro años, fue llenada con los trofeos de 2014, 2016, y 2017.

“El ritmo de éxitos acumulados por el equipo de Zidane ha conseguido que la vitrina hecha en 2014 se quede pequeña”, explicó días atrás el rotativo deportivo.

“El problema llegó con el triunfo ante el Liverpool. La Decimotercera no tiene sitio y no lo tiene porque las previsiones más optimistas llevaron a los dirigentes del club a hacer una vitrina para tres huecos más (Lisboa, Milán y Cardiff), pero no para una más”, añadió.

La nueva remodelación permite que los 13 trofeos conquistados por el Real Madrid entre la extinta Copa de Europa y la Liga de Campeones reposen juntos en la misma sala.

AFP.