Fotos: Lenny Kravitz provoca burlas en las redes por su atuendo en los VMA - Emisoras Unidas

El artista de 54 años acudió a la gala con un extraño traje dorado que se convirtió en una serie de burlas.

Lenny Kravitz no se encontraba entre los premiados en los MTV VMA 2018 y acuadió a la gala para presentar un galardón. Sin embargo, fue uno de los más nombrados de la noche debido a su vestimenta.

El rockero apareció en la gala con el pelo enmarañado en rastas y unas enormes gafas de sol. Además Kravitz se presentó con una especie de poncho dorado terminado con un colgante plateado que recordaba a la imagen clásica de Whitney Houston.

Al momento las redes sociales empezaron a llenarse de memes, estos fueron los más compartidos: