FOTOS: Madre comparte imágenes de su hija quemada tras "morder" un cargador de móvil - Emisoras Unidas

Una usuaria de redes sociales, Courtney N Davis, residente en Kentucky, Estados Unidos, decidió compartir las graves consecuencias que tuvo su pequeña hija de 19 meses al meterse a la boca un cargador de teléfono.

Esta madre quiso dar a conocer su caso para poner en alerta a los padres.

“En un principio no quería hacer esto público hasta que me di cuenta que varios padres no saben sobre el gran peligro que los cargadores de teléfonos en nuestros hijos” explicó la mujer en su relato.