FOTOS: Mujer aprende a vivir con manchas rojas en su rostro ¿Cuál fue el motivo? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El paciente de psoriasis aprende a usar manchas con orgullo después de que le dijeron que ‘parecía que tenía la peste’

La gerente minorista de moda, Aimee Godden, dijo que estaba angustiada cuando las manchas rojas comenzaron a aparecer en su rostro y cuerpo, pero ahora está adoptando su nueva identidad de “niña guepardo”.

Pero la deslumbrante mujer de 32 años ahora está abrazando su mirada y compartiendo su historia en un intento por inspirar a otros con la condición.

Aimee había sufrido de psoriasis desde que tenía 14 años, pero fue solo en enero después de una ruptura traumática y un ataque de amigdalitis que los parches coloridos comenzaron a aparecer en su rostro.

“Cuando apareció por primera vez en mi cara estaba angustiada y lloraba todos los días. Sentí que parecía horrible y estaba pensando ¿Cómo voy a cubrir esto? Especialmente después de una ruptura, estaba pensando ‘¿Cómo me encontrará alguien atractivo?’. Si conociera a alguien y lo hubiera cubierto con maquillaje, ¿Pensaría que era horrible cuando me quité el maquillaje?

“En el trabajo, los clientes me miraban fijamente o decían que no querían que me atendieran. Una señora me dijo que parecía que tenía la peste. Un niño pequeño me gritó en la calle que mi cara parecía una m… Lloré mucho y no sabía cómo iba a hacer frente. Mi primer instinto fue cubrirlo, pero simplemente se vería con fundamento. Salía en rollizos y me los colocaba sobre el mentón y me ponía un sombrero de lana para cubrir mi frente y recuerdo a mi amigo diciendo ‘es realmente triste que tengas que esconderte la cara’.

“Me tomó alrededor de un mes empezar a aceptarlo, luego decidí compartir una imagen en línea y la reacción que obtuve fue increíble. Me hizo sentir que era hermosa, la gente dijo que me hizo más único. Alguien de una asociación de psoriasis en los EE. UU. Dijo que parecía felino y me llamó ‘guepardo’. Eso me gustó mucho, así que pensé que podría tomar ese nombre y hacer algo al respecto. Comencé a recibir comentarios positivos en mis publicaciones y realmente aumentó mi confianza. La gente me enviaba un mensaje diciendo que estaban pasando por lo mismo y no podían salir de la casa y preguntar cómo lo hice y decir que los había inspirado”.

Aimee había sufrido psoriasis en placas, que es la forma más común, desde que era una adolescente y tenía parches grandes en los codos y detrás de las rodillas.

Aimee dijo: “Fue en enero cuando tuve una ruptura muy dura con el hombre con el que pensé que iba a pasar el resto de mi vida y sufrí una amigdalitis que se convirtió en psoriasis guttata, que es parches más pequeños repartidos por todo el cuerpo”.

Principalmente se forma en las extremidades, pero conmigo es un caso raro en el que se extiende por todo mi rostro y mi cuerpo.

“Al principio me diagnosticaron varicela y pasé por ese tratamiento, pero no se estaba aclarando, de hecho lo empeoró porque se secó.

“Fui a ver a un médico diferente que diagnosticó psoriasis guttata. La causa más común es el estrés y la segunda es la amigdalitis que también tuve. Paso mis noches cubriéndome con crema y me voy a la cama con una compresa fría, es una batalla constante para no rasguñar”.

Aimee dice que constantemente está probando nuevas cremas y tratamientos y actualmente está en una dieta especial para tratar de ayudar a calmarlo.

Sobre esta enfermedad

Se cree que la psoriasis es un problema del sistema inmunológico. Algunos desencadenantes son las infecciones, el estrés y los resfríos.

El síntoma más común es un sarpullido en la piel, aunque algunas veces puede extenderse a las uñas o las articulaciones.