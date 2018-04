FOTOS: Se tomó selfie en la casa de sus padres y no se percató de este aterrador detalle - Emisoras Unidas

Una mujer causó revuelo en Facebook por la escalofriante historia que contó luego de visitar la casa de sus padres, en Indiana, Estados Unidos.

Ella publicó una imagen que se volvió viral por un aterrador detalle del que se percató después de haberla publicado. La joven posó para una inocente selfie con el que quiso contar a sus amistades en la mencionada red social que había pasado un agradable momento junto a sus progenitores.

Luego de haber publicado la fotografía, sus contactos le hicieron saber que había algo extraño en la imagen. Al ver la instantánea, la joven no pudo con la sorpresa. A su lado izquierdo y detrás de ella, se observa la imagen de una persona de avanzada edad que aparece repentinamente. Lo impactante del caso es que se trata de un hombre que no vive en el lugar, ni mucho menos es algún conocido de la familia.

“Mis padres viven en Albany, Indiana, y cada cierto tiempo voy a su casa a pasar unos días. Mi madre estaba en el trabajo y mi padre fue a comprar porque íbamos a preparar la cena. Me estaba preparando y pensé hacerme una fotografía para publicarla en Facebook, y así fue. Yo no pude ver nada al principio, hasta hace poco. Nunca me había pasado nada parecido, estoy bastante asustada”, explicó la autora de la foto viral.