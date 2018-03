FOTOS: Theo Hernández decide cambiar de look - Emisoras Unidas

FOTOS: Theo Hernández decide cambiar de look

El futbolista francés que juega como lateral izquierdo en el Real Madrid sorprendió a sus fans con su gran cambio de look.

Se tiñe el cabello

El jugador de 20 años aprovechó su estancia en Madrid para dar un pequeño gran cambio a su aspecto.

Theo Hernández mostró en sus historias de Instagram un antes y después. Primero lució una fotografía con el tinte en su cabello y posteriormente publicó un video mostrando su nuevo color de cabello, el cual es rubio platino.

Por otro lado, su novia, la periodista Adriana Pozueco publicó una fotografía de los dos enseñando la nueva apariencia de su novio. Muchos fans del Real Madrid comentaron que no entienden por qué los futbolistas deben cambiar de look constantemente, pero no le hicieron ninguna crítica.

