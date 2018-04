FOTOS Y VIDEO: Esposo infiel pone manta a Elena para pedirle perdón y se hace viral - Emisoras Unidas

Un hombre que le fue infiel a su esposa decidió pedirle perdón de una forma peculiar.

Como las mantas “están de moda” publicó una a la vista de todos donde aseguraba que su traición fue una tontería, pues nadie es como su amada esposa, Elena. En el mensaje se lee:

“…se me cruzaron los cables. ¡Te amo! Perdóname, no volverá a pasar. Esa z*rra no tiene dignidad, es una fácil bitch!!!”.