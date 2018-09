Frente Ciudadano contra la Corrupción envía carta al Secretario General de la ONU

Compartir Facebook

Twitter

El Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) envió una carta a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, por la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y no permitir el ingreso de Iván Velásquez.

“Lamentamos mucho que el Presidente de la República, quien en campaña electoral destacó el rol de la CICIG y al principio de su gobierno solicitó la renovación del mandato, sea quien asuma el nefasto papel de querer arrancarnos a los guatemaltecos la posibilidad de seguir avanzando en esta lucha”, dice la carta.

Añade que Jimmy Morales está actuando en el marco de un “evidente conflicto de intereses porque su hijo, su hermano y ahora él, están siendo señalados, y temen que la continuidad de la CICIG y del Comisionado Velásquez los lleve a prisión ahora o al concluir el ejercicio del poder en enero del año 2019”.

Más de la carta

“Señor Secretario General de Naciones Unidas, le pedimos en nombre de los guatemaltecos que no nos abandone, que no permita que los intereses de un grupo que pretende eludir los delitos que hayan podido cometer nos desvíe del camino que llevamos varios años construyendo, no deje de apoyar al pueblo guatemalteco que ha sido víctima de la corrupción, de la impunidad, y de la permanente violación de los derechos fundamentales”, culmina el documento.

Frente Ciudadano Contra la Corrupción envía carta al Secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterrez, para agradecer el trabajo de la CICIG y del comisionado Iván Velásquez, solicitando la continuidad de ambos en el país. #EUResolucionesCC Vía: @kmarroquin_eu pic.twitter.com/nNLiDLV2XR — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 18, 2018

Con información de Karla Marroquín.