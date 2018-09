Estrella del Liverpool festeja triunfo lavando baños - Emisoras Unidas

Después de la sufrida victoria ante el Leicester City, el delantero senegalés Sadio Mané se dio tiempo de asistir a un mezquita para hacer limpieza de baños.

El ariete africano de los ‘Reds’, quien marcó uno de los goles del triunfo ante los ‘Foxes’, no olvida su humilde origen y en las redes sociales su acción fue bastante aplaudida por los cibernautas.

A sus 26 años Mané ya tuvo el privilegio de disputar una Copa del Mundo con su selección, además se ha convertido en uno de los grandes referentes del Liverpool, así como uno de los cracks que presume tener la Premier League de Inglaterra.

Sadio Mane wins @PFA Player of the Month for August. #PFAFansAward 🏆

Congratulations, Sadio! 👏 pic.twitter.com/b5yEQiJSjQ

— Liverpool FC (@LFC) 3 de septiembre de 2018