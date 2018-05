Gabi: “Quiero jugar la Supercopa de Europa contra el Real Madrid” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El capitán del Atlético de Madrid, le “gustaría jugar la Supercopa de Europa contra el Real Madrid”

Cuando le preguntaron si prefería a los blancos o al Liverpool, respondió sin dudar: “Con el Madrid, ¿por qué no? Una Supercopa española sería lo mejor para nuestra Liga”.

Gabi atendió la llamada en vísperas de viajar a Lyon para disputar la final de la Europa League contra el Olympique de Marsella. En las últimas horas, el centrocampista rojiblanco ha recibido de forma indirecta algunas presiones para que deje a Fernando Torres recoger el trofeo en caso de victoria: “Son mensajes subliminales que no comprendo”, asegura algo incómodo; “no lo he pensado todavía. Según me sienta en ese momento… Pero que la levante alguien del Atlético de Madrid. El capitán soy yo y yo decidiré si la levanto yo u otro compañero. Forzar las cosas no es bueno para nadie”.

cosas no es bueno para nadie”.

Gabi habló también sobre las especulaciones acerca del futuro de Griezmann: “Que salgan informaciones duele. El tiempo dirá si se va o se queda, pero nos molesta que salgan estas informaciones”.