GALERÍA: Adolescente demuestra ser la "Barbie humana" más sensual - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Gabriela Jirackova, a sus 18 años, esta siendo llamada como la “Barbie humana” más sensual .

Con ayuda de bisturí, maquillaje y todo lo que esté a su alcance, tomando en cuenta una buen porcentaje de belleza natural, la joven tiene a todo el mundo sorprendido.

La originaria de República Checa gasta mil euros mensuales para su transformación, mucho menos en comparación a otras mujeres que tienen el mismo sueño.

Dentro de sus cambios estéticos se encuentran el aumento de busto a copa G y relleno en los labios.

‘Me inspiraron otras Barbies vivientes y, claro, también mis muñecas. Tenía muchas cuando era niña. Pero cuando vi a esas chicas, supe que quería lo mismo. Siempre quise destacarme de los demás, y me pareció que esto me venía muy bien’, dijo Gabriela al diario británico The Mirror.

¡Estas son sus mejores fotos!