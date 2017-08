GALERÍA | Así luce el Hospital Roosevelt tras balacera

Compartir Facebook

Twitter

Casquillos de bala de grueso calibre, dos cadáveres en el suelo, miedo y zozobra, es lo que impera frente al Hospital Roosevelt, luego de que un grupo armado irrumpiera los servicios en este centro asistencial protagonizando una balacera.

Los pacientes ingresaban a la emergencia y a la consulta externa para ser atendidos. El personal de enfermería hacía su labor con los pacientes, al igual que los doctores.

Aumenta a cinco los fallecidos tras balacera en el Hospital Roosevelt, niño entre las víctimas. Vea aquí: https://t.co/PuON41kCf0 pic.twitter.com/vN4YAnypN4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 16, 2017

Terror

El Roosevelt en cuestión de segundos pasó de ser un centro asistencial a una zona de guerra, donde el grupo armado tenía el objetivo, según las autoridades, liberar a un reo que fue trasladado a consulta.

“Ya no más reos”

El director de este hospital, Carlos Soto, dijo que “a pesar que tenemos nuestros protocolos estos no funcionan cuando ingresan los sicarios. Voy a cerrar el Roosevelt a los reos o si no me voy”, comentó Soto.

La escena del crimen fue acordonada para realizar las investigaciones por parte del Ministerio Público (MP).

Escuche el reporte aquí: ▼

Balacera provoca miedo y zozobra en el Hospital Roosevelt. Más detalles ► https://t.co/pafgk5RWA8 pic.twitter.com/Eg750VGRTN — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 16, 2017

El pase de diapositivas requiere JavaScript.