GALERÍA: Cantante recibe amenazas de muerte por utilizar a este modelo en su video

Una cantante noruega ha revelado que recibió amenazas de muerte y abuso racista después de su último video musical, en el que comparte una historia de amor con un modelo físicamente diferente a ella.

Sophie Elise Isachsen se horrorizó cuando comentarios abusivos comenzaron a colarse en línea en respuesta a la historia de amor entre ella y su coestrella en el video a su single All Of Your Friends.

La joven de 22 años dice que se ha quedado asustada, incluso, para salir de su hogar después de los abusos y las amenazas, calificando la experiencia de “la cosa más brutal que he visto en mi vida”.

