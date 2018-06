Gerard Piqué, muestra apoyo incondicional a Shakira. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El futbolista español, Gerard Piqué, demostró su eterno amos y apoyo incondicional a su pareja Shakira.

La cantante regresó finalmente a los escenarios con su gira “El Dorado Tour”, luego de haber tenido problemas serios de salud.

Fue así como su pareja Gerard Piqué, mostró su felicidad y apoyo por medio de varias historias en su cuenta de Instagram, en donde se observa a Shakira preparándose para salir al escenario.

En una de ellas se lee “Mayweather is going to the ring”, haciendo alusión al más grande campeón del boxeo.

Shakira se encuentra acompañada en esta gira con su familia, por lo cual están viviendo uno de los mejores momentos de su vida.