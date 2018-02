¡Gigi Hadid se desahoga y se defiende en twitter! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Todos sabemos muchas personas hablan y critican la delgadez e imagen de Gigi Hadid y después de que hace años los comentarios girasen en la dirección opuesta, la modelo ha estallado en Twitter, donde ha aclarado la razón de su delgadez actual en varios tweets.

“Para todos aquellos que están tan interesados en saber por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando empecé a los 17 años todavía no había sido diagnosticada de la enfermedad de Hashimoto; a todos aquellos que dijeron que estaba “demasiado gorda para la industria”, lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a esto.”

“En los últimos años me he medicado adecuadamente para ayudarme a aliviar los síntomas, que incluyen fatiga extrema, problemas metabólicos, incapacidad del cuerpo para mantener el calor, etc. También formé parte de un ensayo médico holístico que ayudó a que mis niveles de tiroides estuvieran equilibrados.”

Y añadió:”Aunque el estrés y los viajes excesivos también pueden afectar al cuerpo, siempre he comido igual, mi cuerpo simplemente lo manera de forma diferente ahora que mi salud está mejor. Puedo estar “demasiado delgada” para vosotros. Honestamente, yo no quiero esta delgadez pero me siento más saludable internamente (continua en el siguiente)”

“No voy a dar más explicaciones sobre cómo está mi cuerpo, al igual que cualquiera, con un tipo de cuerpo que no se ajusta con vuestras expectativas de “belleza”, no debería tener que hacerlo. No juzgo a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejad de meterme en el mismo saco sólo porque no entendáis que mi cuerpo ha madurado.”

“Por favor, como usuarios de las redes sociales y seres humanos en general, aprended a tener más empatía con os demás y sabed que en realidad nunca sabréis toda la historia. Usad esa energía para levantar a aquellos a los que admiras en lugar de ser cruel con aquellos a los que no.”

¡Y todo esto fue a traves de su twitter! :O ¿Qué piensas tu?