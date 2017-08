Globo gigante de pollo con el cabello parecido a Trump merodea la Casa Blanca

Un pollo inflable con el cabello parecido al del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue colocado cerca de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos.

El globo en forma de pollo, diseñado por el artista de Seattle Casey Latiolais y producido en China, se colocó cerca del Monumento Washington.

El dueño del inflable y documentalista Taran Singh Brar dijo que quería hacer una declaración sobre el presidente siendo un “líder débil e ineficiente”.

“Él tiene mucho miedo de soltar sus declaraciones de impuestos, de encarar a Vladimir Putin y está haciendo como los pollos con Corea del Norte”, dijo.

Brar tiene los permisos del Servicio del Parque Nacional y el Servicio Secreto, para colocar el globo.

President Trump tells nuclear power North Korea there will be “Fire & fury” and democrats inflate a chicken?

Insanity. #TrumpChicken pic.twitter.com/O3VthFvlua

— #ThePersistence (@ScottPresler) 10 de agosto de 2017