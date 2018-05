Gobierno analiza nombrar "non grato" a embajador Kompass si Suecia no lo retira - Emisoras Unidas

Gobierno analiza nombrar “non grato” a embajador Kompass si Suecia no lo retira

Compartir Facebook

Twitter

El canciller de Guatemala en funciones, Pablo César García Sáenz, dijo hoy en una citación ante la bancada de Encuentro por Guatemala en el Congreso que si Suecia decide no retirar al embajador Anders Kompass del país, se estudia llegar a declararlo “persona no grata”.

“Si Suecia no cambia al embajador Kompass se seguiría con lo establecido en la Convención de Viena y, por último, sería declarado no grato” y por consiguiente expulsado del país, mencionó García, quien expresó que espera que no sea necesario llegar a dicha situación.

Es por injerencia

El vicecanciller encargado del despacho insistió que la solicitud de retiro del embajador Kompass se debió a que este hizo referencia a Guatemala”de forma inapropiada”.

Es la tesis que había reconocido la canciller el pasado jueves por la noche cuando aseguró que Kompass le dijo “corrupta a toda la sociedad” de Guatemala, en una actividad el 11 de enero pasado, cuando hacía pública una donación de US $9 millones a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Nada qué ver con Cicig

El viceministro García negó que la solicitud de retiro del embajador sueco tuviera que ver con el apoyo a la Cicig, que ha participado en distintas investigaciones contra el presidente Jimmy Morales y su familia, y en cambio dijo que se debía a una supuesta “injerencia extranjera” de este en el país centroamericano.