Godín: "Hay que dar el cien por cien en cada jugada" - Emisoras Unidas

El central uruguayo compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la semifinal de vuelta entre Atlético de Madrid y Arsenal de este jueves.

El defensa del Atlético de Madrid habló sobre la semifinal de vuelta ante el Arsenal: “Llegados a este momento de la temporada, el de mañana es el partido más importante. Esperemos que haya otro más importante”, afirmó el defensa charrúa, quien se mostró confiado en que de nuevo la hinchada rojiblanca sea el jugador número doce de nuestro equipo: “Los rivales también sienten a nuestra afición, necesitamos que el Wanda Metropolitano vibre”.

“Intentaremos estar bien posicionados dentro de la cancha y vivir cada momento del partido al máximo”, prosiguió Godín, que también apuntó: “Los partidos como el de mañana no se pueden ganar en una sala de prensa. Se ganan en una cancha. Un rival te puede condicionar en muchas cosas pero no en nuestras emociones. Ahí el rival no te puede condicionar las ganas que tienes de llegar a una final” aseguró.