Golpea brutalmente a una joven, porque no quiso darle un beso - Emisoras Unidas

Golpea brutalmente a una joven, porque no quiso darle un beso

Una joven argentina denunció a través de su cuenta de Facebook que fue víctima de un ataque por parte de un joven que la acosaba en la calle.

El agresor la golpeó y le dejó la cara llena de moretones porque ella no quiso darle un beso.

“No es mi ex, ni mi novio, solo un conocido del barrio”, explicó la joven en su cuenta de Facebook, junto a las imágenes que evidencia la agresión sufrida el domingo pasado en Guaymallén, Mendoza, Argentina.

“No te puedo creer que por no querer dar un beso te peguen de esta manera , ¿en qué cabeza cabe que si no te quiero besar me tenés que plantar 3 piñas (Puñetazos)? Porque se te antoja, porque te creés el más macho, encima entrar a la fuerza a mi auto porque te brindé una charla”, escribió la joven afectada.

El agresor, es un vecino que vive a una calle de su casa, quien de forma inesperada se subió al vehículo de la joven y trató de besarla en contra de su voluntad.

Noelia Cudeiro se resistió y forcejeó con el hombre que comenzó a pegarle puñetazos.

“Mucha gente estaba alrededor, tenía una parada de micros enfrente, nadie hizo nada, solo miraban, a los gritos y bocinazos estaba, nadie hizo nada”, escribió la joven, que denunció la agresión por la que tuvo que recibir atención médica.

