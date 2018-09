"Golpean" a Gomita donde más le duele y así reacciona - Emisoras Unidas

A “Gomita” le hackearon su cuenta de Instagram donde ya tenía más de un millón de seguidores y ella afirma que la “han golpeado donde más le duele”.

La famosa presentadora realiza ahora una “campaña” para recuperar a sus fans.

“Chavos, al mal tiempo buena cara, aunque sea con esta cara lavada. Resulta que me hackearon mi cuenta. Si hay que empezar desde cero no importan, que chi&%/& a su ma$%&”, dijo por medio de sus historias en otra cuenta de Instagram, la cual en poco logró que la siguieran casi 10 mil personas.

Asimismo, aprovechó para presumir que estuvo rodeada de unicornios en la fiesta de cumpleaños que tuvo este fin de semana.

“No pasa nada tengo que hecharle (echarle) ganas espero contar con su apoyo. Help me pasen la voz”, “Al mal tiempo buena cara, más positiva, sé que lo que no me tumba me hace más fuerte”, fueron los mensajes que publicó en su nueva cuenta.