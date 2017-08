Google rinde homenaje al hip hop en su aniversario

Compartir Facebook

Twitter

¿Ya vio el doodle de hoy?

Al darle play el buscador se convierte en una mesa de DJ y en un juego interactivo.

¿Cuál es el motivo?

Google festeja los 44 años del día que se considera que nació el hip hop.

Con este doodle se desea dar homenaje a la cultura urbana. Con él se recuerda los orígenes del aquel movimiento y convierte al buscador en una mesa de DJ en la que se puede experimentar con discos y hasta ejercer de maestro de ceremonias.

Un poco de historia

El 11 de agosto de 1973 en una de las fiestas situadas en el edificio 1520 de la calle Sedgwick Avenue del Bronx (Nueva York), DJ Kool Herc experimentaba por primera vez con el break, piedra angular del rap y a su vez de la cultura hip hop. Por ello, Google ha convertido su habitual logo en un graffiti interactivo en el que explica tal día y a su vez permite repetir la gesta de Kool Herc con los discos que sonaban en aquel entonces.

En ese año a este tipo de música se sumaron los MC, los bailarines de breakdance, el graffiti y la moda, englobando todo en la cultura hip hop.

Haga la prueba

Acá puede realizar un rol de Dj. Un crossfader, dos platos y discos como “I Love The Way You Love” de Betty Wright, “Computer Games” de George Clinton, “The Incredible Bongo Band” de Michael Viner’s Incredible, “Bongo Band” o “Pleasure de Ohio Players” bastan para que pueda con la ayuda del tutorial de Fab 5 Freddy, pueda experimentar los sonidos que dieron origen a la cultura.

De click en la imagen: