Gorila se emociona al ver fotos de sus hembras en un celular... - Emisoras Unidas

Una usuaria de Twitter subió a dicha red social un vídeo de apenas 12 segundos en el que ve cómo un gorila reacciona ante las imágenes que le enseña un hombre en su móvil. Aunque en la grabación no se ve, la tuitera asegura en el mensaje que acompaña al vídeo que lo que le muestra el señor son fotografías de gorilas hembras.

El vídeo ya se ha hecho viral en tan solo tres días, y es que el gorila parece pedir al hombre que vaya pasando las fotografías, para lo que golpea el cristal cada poco tiempo.

En las imágenes, para ser más precisos, se podían apreciar hembras gorila en su estado natural, lo que al parecer le causó curiosidad a este macho en cautiverio en el zoológico de Louisville, Illinois (EE. UU.).

El gorila notó que, cada vez que el hombre tocaba el cristal luminoso del celular, aparecía una nueva hembra, por lo que decidió imitar el movimiento.

Dude was showing the gorilla pictures of female gorillas and he for real is like "next one please" pic.twitter.com/o2FPjCJPMb

— Sierra Anderson (@Sierra_2015) November 12, 2017