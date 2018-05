Gorillaz: de regreso una vez más ¡El nuevo álbum y todo lo que debes saber! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El nombre del álbum, fecha de lanzamiento, fechas de su próximo tour y todo lo que hasta ahora se sabe del nuevo material de Gorillaz

En el 2017 Gorillaz lanzó su primer disco luego de seis años de desaparecer de la escena musical. Humanz dividió la opinión de los fans. Mientras algunos alabaron su nuevo material y la nueva dirección que la agrupación decidió tomar para encaminar su carrera, otros se sintieron decepcionados con su sonido y se quedaron con ganas de algo más “interesante.” Bien, esto es lo que sabemos del próximo álbum de la banda británica.

El álbum

El material tendrá por nombre The Now Now, esto según teasers del Festival conocido como London’s All Points East en el cuál aparecieron posters con frases curiosas que fueron relacionadas con Gorillaz. Todos los afiches incluían una dirección web. TheNowNow.tv

Según sugiere este sitio, la fecha proyectada para que el nuevo disco vea la luz es el 29 de junio y la primera canción sería lanzada el 30 de mayo (hoy.)

Los sencillos que serán incuídos

Desde el lanzamiento de Humanz la agrupación británica ha tocado algunas canciones nuevas en vivo, una de ellas es Garage Palace en colaboración con Little Simz, y la otra se titula Hollywood, esta en conjunto con el rapero Snoop Dogg. Únicamente Garage Palace contó con un lanzamiento tal cual, sin embargo se especula que ambas sean incluidas en el nuevo material discográfico de Gorillaz.

Otros temas que han sido sugeridos son Lake Zurich y Humility, ambos filtrados y reconocidos por la plataforma Shazam y dados de baja en YouTube por infringir las regulaciones de derechos de autor. Según la red social Reddit, Humility sería la primera canción del álbum y Lake Zurick la séptima.

Gorillaz de tour

Estas son las fechas y lugares que hasta ahora han sido confirmadas como parte de la gira de Gorillaz este 2018

Rock Im Park, Alemania (iunio 1-3)

(iunio 1-3) Malahide Castle Dublin, Irlanda (junio 9)

(junio 9) Sónar Festival, España (Junio 14-17)

(Junio 14-17) Makuhari Messe Chiba, Japón (Junio 21)

Roskilde Festival Roskilde, Dinamarca (Junio 30 – Julio 7)

(Junio 30 – Julio 7) Rock Werchter, Bélgica (Julio 5 – 8)

(Julio 5 – 8) Lucca Summer Festival 2018, Italia (Julio 7 – 25)

(Julio 7 – 25) Gurtenfestival 2018, Suiza (Julio 11- 14)

(Julio 11- 14) Bilbao BBK, España (Julio 12 – 14)

(Julio 12 – 14) Vieilles Charrues 2018, Francia (Julio 19 – 22)

(Julio 19 – 22) Lollapalooza Paris, Francia (Julio 21 -22)

(Julio 21 -22) U-Park Festival, Ucrania (Julio 25 – 26)

(Julio 25 – 26) Park Live Festival, Rusia (Julio 27 – 29)

(Julio 27 – 29) Sziget Festival, Hungría (Agosto 8 – 15)

(Agosto 8 – 15) BoomTown Fair, Reino Unido (Agosto 9 – 12)

(Agosto 9 – 12) FM4 Frequency Festival, Austria (Agosto 16 – 19)

(Agosto 16 – 19) Lowlands Festival, Países Bajos (Agosto 17 – 19)

La nueva imagen

Un usuario de Reddit bajo el nombre de _Kyro_ encontró esta imagen del nuevo arte al utilizar la plataforma Shazam para buscar los temas de Gorillaz