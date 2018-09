Griezmann: “Me hace más ilusión el Balón de Oro, tiene más prestigio” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El delantero del Atlético de Madrid y campeón del Mundo en Rusia 2018, habló sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro.

Antoine Griezmann, Lucas Hernández y el presidente Enrique Cerezo, formaron la representación del Atlético de Madrid en el estreno de la nueva temporada de Movistar Plus, con el lanzamiento de 3Vamos como uno de sus mayores atractivos.

Y el asunto del Balón de Oro (y que el galo haya quedado fuera de la final del ‘The Best’) fue uno de los temas más comentados. Los tres protagonistas rojiblancos se refirieron a ello. Cerezo el primero. “Es una injusticia que no esté Griezmann”, aseguró el dirigente, mientras Lucas asentía: “Estoy con él”.

Es una injusticia. Griezmann fue el mejor esta temporada. No está en The Best pero espero que gane el Balón de Oro. Se lo merece”, añadió su compañero en el Atlético y en la selección francesa, actual campeona del mundo.

Y llegó el turno de Antoine. “Me molesta el The Best. Es premio de la FIFA y que no haya ningún francés es raro. Intentaremos hacerlo lo mejor posible”, dijo, para luego referirse al Balón de Oro: “Me hace más ilusión. Tiene más prestigio, una historia increíble detrás, muchos jugadores. Me da más estrellas en los ojos. Yo no puedo votar. Veremos qué pasa”.

Información vía: Mundo Deportivo.