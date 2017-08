Grupo armado ingresa al Hospital Roosevelt y protagoniza balacera

Compartir Facebook

Un grupo armado protagonizó una balacera frente al Hospital Roosevelt, la cual, según las autoridades, tenía como objeto liberar a un reo que fue trasladado a este centro asistencial.

Sobre este hecho hay dos muertos, dentro de estos un agente de Presidios, otra persona particular, así como siete personas heridas.

Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt comentó que los sicarios “se regaron en el hospital. Empezamos a escuchar balazos de calibre de alto poder, eran ametralladoras”.

“No queremos más privados de libertad”

Añade que el incidente fue el área de la emergencia del Roosevelt. “A pesar que tenemos nuestros protocolos estos no funcionan cuando ingresan los sicarios. Voy a cerrar el Roosevelt a los reos o si no me voy”, comentó Soto.

“Si el Presidente me escucha y la Ministra, yo cierro el Roosevelt, si no tendré que retirarme del hospital. Esto es un desastre, es una masacre. No es que esté enojado, sino que realmente hay que proteger a la población”, concluyó.

