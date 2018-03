Grupos a favor y en contra del procurador Rodas anuncian manifestaciones en el Congreso - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Giovanny Fratti integrante de la Asociación Guatemala Inmortal, no descarta que mañana se presenten a las afueras del Congreso a manifestar en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, además, dijo que seguirán con la recolección de firmas para que sea destituido el Procurador.

“Repudiamos la acción ilegal una vez más de una Corte de Constitucionalidad (CC) desprestigiada, administrativa y política. Como grupo ciudadano vamos a seguir recolectando firmas y que no crea el señor Rodas que por un fallo ilegal de la Corte la ciudadanía se va a detener” dijo Fratti en referencia al amparo otorgado por la CC a Rodas.

El #EUPDH Jordán Rodas “no tiene obligatoriedad” de ir a citación al #EUCongreso, dice la Corte de Constitucionalidad. Detalles ► https://t.co/daBsJiOqlJ. pic.twitter.com/2UpV986e6k — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2018

Contrario a esas declaraciones, Aldo Dávila de Gente Positiva, dijo que respaldarán al Procurador en cualquier decisión que tome y de ser necesario, acudirán a las afueras del Congreso para hacerle saber su apoyo, también, dijo que continuarán con la recolección de firmas en favor de Rodas.

“Era obvio, no por una piñata se le va a llamar al Procurador a que de un informe o que se excuse por estar en una hora no indicada y en lugar no preciso. Lo vemos de muy buena fe y esto le dice a los diputados sucios y nefastos que dejen de estar perdiendo el tiempo porque el Procurador está blindado” dijo Dávila.

Con información del periodista Ludvin Torres