Guardiola: “Iniesta me ayudó a entender el juego” - Emisoras Unidas

Guardiola: “Iniesta me ayudó a entender el juego”

El entrenador catalán alabó a Iniesta en el día en el que el futbolista español anunció su adiós del Barcelona

Iniesta anunció este viernes su salida del Barcelona: “Podría estar media hora hablando de Andrés. Me ayudó a entender el juego con solo verle sobre el campo. Más allá de los títulos que ganó, me quedo con la forma en la que lo hizo, en cómo se comportó, y eso merece mi agradecimiento. Sin él no hubiera sido posible hacer lo que hicimos”.

El recuerdo de Iniesta es imborrable. Para el Barça, para el fútbol y también para Pep: “Con qué facilidad hace las cosas, cómo fluye, cómo llega a la perfección con extrema naturalidad”, además de añadir que “tenía un don incomparable. Llegué muy joven como entrenador y mis primeros días no fueron fáciles, pero Iniesta y Xavi nos dijeron a Tito y a mí que irían bien las cosas. No sé cómo pero en cincuenta años recordarán a Andrés y eso es mucho”.

Vía: Mundo Deportivo.