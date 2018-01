Guatemala confirma invitación de Estados Unidos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, confirmó el martes que ha invitado a una recepción sólo a países que no apoyaron una resolución para condenar a Washington por su decisión de aceptar a Jerusalén como capital de Israel.

La resolución fue sometida a votación el pasado 21 de diciembre en la Asamblea General, y fue aprobada por 128 votos a favor, 9 en contra, entre ellos Guatemala, y 35 abstenciones. Además, 21 países no asistieron a la sesión o prefirieron no votar de ninguna forma.

Ya desde hace varios días distintas fuentes diplomáticas habían anticipado que, como represalia, Haley había decidido no invitar a su recepción a los países que habían apoyado esa resolución, incluidos sus tradicionales aliados europeos.

La ONU condena por amplia mayoría la decisión de EEUU sobre Jerusalén. Detalles aquí ► https://t.co/7RfoESgig1 pic.twitter.com/2kEL76HYqZ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 21, 2017

La actividad será el miércoles

En declaraciones a los periodistas para referirse a varios temas, Haley se refirió a esa recepción, que se celebrará el miércoles por la noche, y recordó que a raíz de esa votación en la Asamblea General ya advirtió que “no olvidará” ese gesto.

A la recepción han sido invitados “países que eligieron no oponerse a la decisión de Estados Unidos (para declarar Jerusalén como capital de Israel). Es una gran señal de amistad”, agregó la embajadora estadounidense.

Países invitados a la recepción

En la votación del 21 de diciembre votaron en contra de la resolución Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo, además de Estados Unidos e Israel.

Países como Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Hungría, México, Panamá, Paraguay o Polonia optaron por abstenerse.

Guatemala recibe invitación, confirma vocero presidencial

“Realicé las consultas a la embajada de Guatemala en New York y Washington, y me comentan que recibieron una invitación para asistir a una recepción, pero es una invitación a la misión permanente que se encuentra en New York. No es una invitación a nivel Presidencial, no se tiene estimado que el Presidente viaje a esa recepción”, explicó el vocero presidencial Heinz Hiemann a Emisoras Unidas.

“Los detalles sobre a qué obedece la invitación se lo podría dar la Embajada de Estados Unidos”, señaló el portavoz del Ejecutivo.

“La misión permanente que se encuentra en New York designará a la persona para asistir”, señaló Hiemann quien al inicio dijo desconocer detalles de la invitación.

Con información de EFE y del periodista Ludvin Torres